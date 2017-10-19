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Нацбанк Казахстана скупил почти $140 млн

Экономика

Финансовый регулятор в августе-сентябре в ходе валютных интервенций приобрел $139,7 млн

Астана, 19 октября 2017, 11:54 — REGNUM  Национальный банк Республики Казахстана в августе-сентябре в ходе валютных интервенций приобрел $139,7 млн, сообщает пресс-служба финансового регулятора со ссылкой на директора департамента монетарных операций Алию Молдабекову.

«В августе и сентябре интервенции составили 70 млн и 69,7 млн долларов США соответственно», — сказала она в ходе круглого стола в Алматы.

Молдабекова отметила, что Нацбанк оставил за собой право на проведение валютных интервенций для предотвращения дестабилизирующих шоков, не вмешиваясь в формирование фундаментального тренда. Поэтому валютные интервенции не противоречат политике свободно плавающего курса.

Ранее глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев сообщил, что в РК объем кредитов за первую половину 2017 года вырос на 5,7%. Он отметил, что рост произошел благодаря увеличению кредитов в национальной валюте на 23,2%.

Общий объем кредитов на конец августа увеличился на 2,6%. Средняя ставка по кредитам в национальной валюте юридическим лицам снизилась до 13,8%.

Акишев добавил, что рост денежного предложения, который происходит за счет тенговой части, продолжается. Уровень монетизации составил 40%.

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Экономика Казахстана