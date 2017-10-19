Сенатор: Авиаснабжение Дальнего Востока привлечет инвесторов и туристов

Владивосток, , 11:52 — REGNUM Член комитета Совета Федераций по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Табалаева считает, что включение международных аэропортов Дальнего Востока в зону действия режима Свободного порта Владивосток (СПВ) даст новый виток для развития экономики в регионах, сообщает 19 октября пресс-служба Минвостокразвития РФ.

«Авиационная составляющая Дальнего Востока — это пуповина между восточными территориями и центром страны. Хотя сеть железных дорог разветвлена, мы находимся далеко и ехать поездом долго», — считает сенатор.

Читайте также: Упрощённый визовый режим СПВ: за два месяца почти 3 тыс. электронных виз

По ее словам, авиаснабжение региона является важной частью для привлечения инвесторов и туристов, а также дает сигнал бизнес-элите на привлечение инвестиций в регион.

«На Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Хабаровском край, Магаданской области, Приамурье — везде нужно реконструировать аэропорты, чтобы они стали по-настоящему международными и могли принимать самолеты различного класса», — подчеркнула Табалаева, добавив, что под эти проекты необходимо привлекать международных экспертов и крупных инвесторов.

Читайте также: Резидентами ТОР и СПВ стали 888 компаний

Сенатор также напомнила о сингапурской компании «Чанги Эйрпортс Интернэшнл», которая приобрела аэропорт Кневичи во Владивостоке и вкладывает деньги в строительство второй очереди.

«То же самое должно происходить и в других аэропортах. Надо, чтобы у предпринимателей была возможность прилететь на хорошем самолете, из своей страны», — заключила парламентарий.

Напомним, в начале сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, на котором обсуждались, в том числе, вопросы создания необходимых условий для достижения в каждом регионе к 2025 году качественных и очевидных изменений.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин утвердил ряд поручений по итогам поездки во Владивосток