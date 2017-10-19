Цена вопроса: курильщики заплатят за то, что отравляют жизнь не только себе

Москва, , 11:08 — REGNUM Предложения Минздрава по введению экологического сбора на сигареты — здравая и необходимая мера, которая направлена не столько на запрет курения, сколько на возмещения время от табачного дыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Экологический сбор — это реальная реакция на то, что курильщики отравляют жизнь не только себе, но и окружающим. Они травят нашу экологию и должны за это платить», — подчеркнул Аксаков.

Между тем, при введении сбора нужно будет провести соответствующие расчеты, чтобы сбор сильно не повышал цену на табак и не выполнял таким образом его запретительную функцию, полагает депутат.

«Даже небольшие цифры, приходящиеся на одну пачку, могут вылиться в многомиллиардные суммы, которые можно было бы использовать по направлению», — считает Аксаков.

Впрочем, другое предложение Минздрава в целях борьбы с курильщиками — повышение акцизов до европейского уровня — вызывает у депутата вопросы.

«Если бы у нас доходы населения были на уровне Европы, то можно было бы об этом говорить. Мы должны учитывать доходы населения, потому что как бы там ни было, миллионы наших граждан — курильщики. Я к ним не отношусь и желаю бросить, но они все равно будут продолжать курить, потому что делают это не из-за низких цен на сигареты», — уверен Аксаков.

Депутат опасается, что если акцизы резко возрастут, то граждане просто станут курить низкосортные и более вредные табачные изделия, что вряд ли принесет пользу их здоровью. Поэтому, по его словам, повышать акцизы следует соразмерно возможностям общества.

«Такие предложения должны учитывать реальности нашего дня и кошельки наших граждан. И контрабанда, и нелегальная продажа, и низкокачественные дешевые сигареты — все это пойдет в ход, если цены резко возрастут», — опасается Аксаков.

Минздрав внес в правительство очередной вариант антитабачной концепции, сообщила в ходе глобальной конференции ВОЗ в Уругвае глава ведомства Вероника Скворцова. Министерство предлагает поднять акцизы на табак до европейского уровня, которые составляют не менее 2,38 долларов на пачку. Такая мера увеличит поступления в бюджет до 800 млрд рублей, уверены в ведомстве. Кроме того, Минздрав также предлагает обложить курильщиков экологическим сбором. В ведомстве считают такие экономические меры наиболее действенными в борьбе с курением и повышением уровня здоровья граждан.