Ивановская область: с начала года бизнесу выдано более 3 тыс. патентов

Иваново, , 11:05 — REGNUM Более 3,1 тысячи патентов выдано на территории Ивановской области за первое полугодие 2017 года предпринимателям. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 октября, патентная система налогообложения становится все более востребованной предпринимателями региона, при этом предприниматель может приобрести сразу несколько патентов по разным видам деятельности.

Патентная система налогообложения развивается с 2013 года. С 1 января 2016 года перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение указанного налогового режима, расширен с 47 до 63 видов деятельности. Кроме того, установлены понижающие коэффициенты, уменьшающие размер налога на 40% для предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в муниципальных районах Ивановской области, и на 10% — за пределами городского округа Иваново.

Для предпринимателей, начинающих свой бизнес в производственной, социальной, научной сферах и в сфере бытовых услуг, в Ивановской области введены «налоговые каникулы», для них установлена нулевая налоговая ставка. Действие «налоговых каникул» распространяется до 1 января 2021 года.

С 1 января 2017 года в отношении патента действует дополнительный перечень из 11 видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам. Это строительно-монтажные работы, ремонтные работы в жилых зданиях и помещениях, услуги по дизайну интерьеров, изготовлению ювелирных изделий по индивидуальным заказам населения и ряд других.

«Установленные региональным законодательством меры налоговой поддержки способствуют легализации деятельности предпринимателей, создают условия для вывода их из «теневого сектора» экономики. За неполный 2017 год количество патентов увеличилось в полтора раза, численность начинающих предпринимателей, воспользовавшихся нулевой налоговой ставкой по патенту, — в 13 раз», — пояснил врио директора департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин.

Так, количество индивидуальных предпринимателей, работающих с применением патента, в регионе увеличилось с 1,5 тыс. человек в первом полугодии 2016 года до 2,3 тыс. человек в первом полугодии 2017 года. При этом количество предпринимателей, воспользовавшихся нулевой налоговой ставкой за период введения «налоговых каникул», возросло до более чем 200 человек.

По итогам первого полугодия 2017 года Ивановская область по количеству выданных патентов заняла третье место в ЦФО, опередив соседние регионы: Костромскую, Владимирскую и Ярославскую области.