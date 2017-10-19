Программы поддержки спроса на автомобили в РФ продлят на 2018 г

Москва, , 10:52 — REGNUM В Российской Федерации будут продлены на 2018 г. государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, власти РФ также рассматривают и вопрос об увеличении финансирования этих программ.

Мантуров добавил, что в настоящее время по программам продано уже 48 тыс. автомобилей, целевой показатель — 58 тыс. транспортных средств. Глава Минпромторга РФ уверен, что из-за столь высокого спроса заложенная цель будет достигнута уже в октябре и программы будут выполнены досрочно.

Напомним, что что первая программа нацелена на граждан страны старше 18 лет, у которых раньше не было личного автомобиля. Согласно второй программе, семья, имеющая двух и более несовершеннолетних детей, может приобрести новый автомобиль в кредит стоимостью не выше 1 450 000 рублей.

Скидка по обеим программам составляет 10%, что будет компенсировано из бюджета государства.

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