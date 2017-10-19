Суд Киева решил взыскать штраф с имущества «Газпрома»

Киев, , 10:48 — REGNUM Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы министерства юстиции и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с ПАО «Газпром» штрафа размером 171 млрд гривен. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в своем Facebook.

«Если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенные в банках, то теперь взыскания распространяется на все имущество должника», — пишет он.

Он отметил, что решение суда будет обнародовано через несколько дней.

Ранее Петренко заявил, что Минюст намерен с этой осени начать процедуру взыскания имущества «Газпрома» на территории других государств в счёт штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

Напомним, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил наложить на «Газпром» штраф размером 85,9 млрд гривен за злоупотребление положением монополиста на рынке транзита природного газа Украины. На значительное увеличение суммы взыскания повлияли штрафные санкции за просрочку платежа.

В августе «Газпром» потребовал пересмотреть решение о взыскании штрафа и пени. Однако Верховный суд Украины отказал в рассмотрении апелляции.

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