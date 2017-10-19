С жителями Ставрополья посоветуются при установлении тарифа на вывоз мусора

Ставрополь, , 10:42 — REGNUM В Ставропольском крае с 1 декабря 2017 года будет утвержден единый тариф на вывоз мусора. Власти региона решили спросить мнение жителей Ставрополья по величине тарифа до принятия решения по этому вопросу, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе главы субъекта.

«Обсуждение тарифа на территориях должно проводиться публично с обязательным участием глав муниципальных образований», — потребовал губернатор края Владимир Владимиров.

В настоящее время в различных муниципальных образованиях приняты разные суммы оплаты за вывоз твёрдых бытовых отходов. И эти суммы сильно отличаются. Кроме того, многие жители края вовсе не платят за вывоз мусора. Так, по данным министра жилищно-коммунального хозяйства края, договоры по сбору и вывозу ТКО заключили лишь 1,6 миллиона человек, 43% всех жителей Ставрополья вывозят мусор самостоятельно. Из-за такой бесконтрольности, очевидно, и появляются стихийные свалки.

Власти региона рассчитывают, что ситуация поменяется после перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2019 года задача заключения договоров будет возложена на регионального оператора по обращению с ТКО. Территория края будет разделена на две зоны деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами: западную и восточную.

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Подготовку к введению новой системы обращения с отходами на Ставрополье начали заранее, и регион, по словам депутата Госдумы РФ от Ставрополья, зампреда комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаила Кузьмина, практически подготовлен к переходу на нее. В крае была создана специальная дорожная карта, разработана законодательная база под создание регионального оператора, подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами.

В июне 2017 года был определен первый региональный оператор, которому предстоит наводить порядок с вывозом мусора в западной части края. Победителем конкурса стала компания «Эко-Сити». Она получила право на работу на 15 лет. В зону ее ответственности вошли города Ставрополь и Невинномысск, а также территории Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Туркменского и Шпаковского районов.

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Отметим, ежегодно на Ставрополье производится примерно 7 млн кубометров твердых коммунальных отходов. Согласно территориальной схеме обращения с ними, в крае должно быть создано 15 новых мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов, а также два новых межмуниципальных зональных центра (Новоалександровский и Труновский).

Строительство таких центров уже ведется в Благодарненском, Буденновском и Советском районах. Все проекты реализуются на частные деньги. По прогнозам, объем вложений может достичь 7−10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ в 2016 году утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с законом установлен порядок сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения мусора. Будет создана система региональных операторов, которые будут управлять процессом утилизации ТБО.

Правила обращения с ТБО по всей России начнут действовать с 2019 года. Однако Ставропольский край стал одним из 10 субъектов РФ, где опробуют новую систему раньше других. Выводы лягут в основу поправок к федеральному закону.