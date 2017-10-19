Фонд капремонта Петербурга станет еще и застройщиком

Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Петербургская некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» получит права застройщика. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» был внесен в городской парламент губернатором города Георгием Полтавченко.

«Документом предлагается наделить специализированную некоммерческую организацию, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, правами застройщика», — сообщила пресс-служба Заксобрания.

В случае принятия закона, Фонд капремонта получит функции застройщика, технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капремонта на счете регионального оператора.

Также Фонд получит право осуществления иных функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

По данным Фонда капремонта Санкт-Петербурга на 9 октября, с начала текущего года петербуржцы перечислили на капитальный ремонт 3 миллиарда 62 миллиона рублей. Уровень собираемости взносов составляет более 91%. Общая сумма поступивших взносов на капитальный ремонт с 2014 года — 9 миллиардов 275 миллионов рублей.

В Петербурге действует дифференцированная система взносов на капитальный ремонт (в зависимости от типа дома), размер взноса составляет от 3 до 4 рублей за квадратный метр площади. Программа капитального ремонта в 2017 году уже выполнена более чем на 80%.