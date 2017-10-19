В Ярославской области котельная возвращена в муниципальную собственность

Тутаев, Ярославская область, , 10:11 — REGNUM Второй арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Ярославского арбитражного суда о передаче Тутаевскй районной котельной в муниципальную собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

В январе 2012 года МУП «Теплоэнергосеть», в хозяйственном ведении которого находилась котельная, было признано банкротом. В отношении предприятия открыли конкурсное производство. В апреле 2016 года котельная и сети были проданы ООО «ПФК «Сталинит», которое в июне 2016 года перепродало их ООО «ГорТеплоВодоСнабжение».

По результатам проверки прокуратурой Ярославской области в Арбитражный суд Ярославской области было направлено исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи котельной и тепловых сетей. Арбитражный суд Ярославской области отменил сделку и постановил вернуть котельную в муниципальную собственность. Деньги за все проданные объекты — около 45 миллионов рублей — МУП «Теплоэнергосеть» должно вернуть ООО «ГорТеплоВодоСнабжение». В последние дни августа частная фирма оспорила решение Арбитражного суда Ярославской области.

Второй арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Ярославского арбитражного суда о передаче тутаевской районной котельной в муниципальную собственность.

«Поскольку ООО «ГорТеплоВодоСнабжение» приобрело котельную у МУП «Теплоэнергосеть», то теперь частная фирма должна в судебном порядке потребовать возврата 45 миллионов рублей. Эти деньги должны взять со счетов предприятия-банкрота. Районный бюджет к ним никакого отношения не имеет и выплачивать долги МУПа не обязан», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Решение вступило в силу с момента оглашения в зале суда.