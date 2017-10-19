«Пешком ещё хуже»: на Алтае общественникам удалось добиться ремонта 8 дорог

Барнаул, , 11:05 — REGNUM С одной из главных российских бед Барнаулу и Алтайскому краю в целом придётся расстаться ещё не скоро. Даже с учетом беспрецедентно большого объема дорожных работ, выполненных в текущем году и планов на следующий, в нормативное состояние удастся привести лишь немногим более 50% трасс краевого центра. Такой вывод можно сделать из сообщения алтайских активистов Общероссийского народного фронта, обнародовавших итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, общий объем средств дорожного фонда Алтайского края в 2017 году составил 9 млрд. 233 млн. рублей (больше прошлого года на 101 млн. рублей), в том числе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» поступило 637,5 млн. рублей, на строительство дорог по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий — 218 млн. рублей. Осваивать их решено на 161 объекте. Это строительство, реконструкция и ремонт 460 км автодорог, 28 мостов, 60,7 км улиц.

Всего жители Алтайского края на интерактивной карте общественников отметили 274 «убитые» дороги. Из этого количества в ТОП-10 по версии пользователей сайта dorogi-onf.ru, были отремонтированы участки улиц Балтийская, Георгия Исакова, Трактовая, Попова и Власихинская в Барнауле. Помимо этого в рейтинг «убитых» дорог Алтайского края вошли внутриквартальные проезды вдоль барнаульских домов на улице Солнечная поляна, 31 и улице Шукшина, 34.

«После обращения активистов ОНФ к городским властям с просьбой учесть народное мнение при планировании дорожных работ на Солнечной поляне был проведен ямочный ремонт. Проезд на Шукшина будет отремонтирован в 2018 году», — пояснили в ОНФ.

Также в десятку самых «убитых» дорог края вошли, а впоследствии были отремонтированы, участки улиц Комсомольская и проспекта Ленина в Рубцовске.

Вместе с тем, на сайте, посвященному «убитым» дорогам ежедневно появляются всё новые тревожные сообщения. «Практически не проезжая улица. Пешком еще хуже», — так отозвался один из пользователей сайта о барнаульской улице Верховского.

Автомобилисты по-прежнему объезжают «воронки» при съезде с ул. Малахова на Малый Павловский проезд, где можно хоронить бутылки.

А остатки асфальта на улице Заринская (напротив кондитерской фабрики) горожане все ещё пытаются восстановить самостоятельно, без особого, впрочем, успеха заливая «минные траншеи» бетоном.

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Между тем, в администрации Барнаула активистам ОНФ отметили, что на 2018 год в рамках проекта«Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 41проезжую часть, это позволит привести в нормативное состояние 53%дорог краевого центра. Из федерального бюджета на эти цели планируютвыделить 765 млн руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, взаимодействие властей и граждан по вопросам дорожного ремонта проверялось и в ходе недавнего визита дорожной инспекции ОНФ в Алтайский край. Её активисты отмечали, что в регионе учитывают мнения граждан при выборе дорог, которые будут ремонтироваться.

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