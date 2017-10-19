У рубля немного шансов на рост

Москва, , 10:03 — REGNUM В среду, 18 октября, рубль умеренно ослаб против иностранных валют, несмотря преимущественно позитивную динамику нефти. Налоговый период валюта пока не ощущает — основная поддержка с этого фронта придется на следующую неделю. По итогам сессии доллар/рубль и евро/рубль прибавили 0,23% и 0,47% до 57,40 руб. и 67,60 руб. соответственно, сообщил ИА REGNUM аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

По словам эксперта, рубль ждет поддержки от рынка углеводородов, но по-прежнему ее не получает. Нефть Brent снова немного подорожала, но существенно откатилась от максимумов, хотя и удержалась выше уровня 58. Данные Минэнерго не смогли вдохновить быков, которые восприняли хорошие показатели как должное, принимая во внимание эффект от урагана Нейт.

Запасы и добыча сократились внушительно, но актив подешевел в ответ на релиз, и это в том числе сигнализирует о том, что игроки пока не готовы проталкивать котировки выше. В свете угрозы фиксации прибыли рублю пока по-прежнему вряд ли стоит рассчитывать на бычьи катализаторы с рынка черного золота, пояснил он.

«При этом нельзя не отметить позитивный фактор, который частично компенсирует давление со стороны растущего доллара и вялость нефти — это сохраняющийся высокий спрос на долговые бумаги РФ. Вчера Минфин провел очередные аукционы ОФЗ, и совокупный спрос превысил предложение почти в 4,5 раза», — отметил Ковалев.

Он подчеркнул, что дополнительно активность инвесторов подогревают перспективы снижения ставки Банком России на следующей неделе. Так что можно сказать, что потенциально негативный фактор для рубля в виде снижения стоимости кредитования сейчас локально играет ему на руку.

В краткосрочной перспективе не исключен риск продолжения ослабления российской валюты, считает аналитик. Во-первых, доллар, который вчера вечером ушел на паузу, может вернуться к росту в ожидании решения по новому главе ФРС. Во-вторых, нефть на текущих уровнях выглядит перегретой и вполне может перейти к коррекции ближе к завершению недели. В-третьих, до конца текущей торговой пятидневки не стоит слишком рассчитывать на позитивное влияние налогового периода.

18 октября доллар подходил к отметке 57,50 рубля, пробой которой откроет путь к следующей цели на 57,70 рубля, добавил эксперт.

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