Нефтяные быки подустали

Москва, , 09:57 — REGNUM Нефть Brent в среду, 18 октября, обновила октябрьские максимумы в районе 58,50, но к концу дня растеряла почти все набранные очки и обосновалась лишь немногим выше уровней открытия, отстояв уровень 58. Актив дорожает с начала недели и признаки усталости быков, проявившиеся во второй половине дня, могут сигнализировать о предпосылках локальной коррекции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Он отметил, что цены показали противоположную реакцию на благоприятную статистику Минэнерго США. Ведомство подтвердило масштабное падение объемов запасов сырой нефти — на 5,7 млн баррелей.

«Это несколько скромнее, чем оценка API, но тем не менее, гораздо внушительнее прогноза снижения на 4,2 млн баррелей. При этом добыча сократилась сразу на 11,3% или на рекордные 1,07 млн баррелей в сутки, достигнув минимального с мая 2014 года значения», — пояснил эксперт.

По словам Мащенко, ситуация могла показаться отличным поводом для покорения котировками новых вершин. Но игроки, напротив, принялись фиксировать прибыль. Дело в том, что последствия урагана уже были заложены в ценах, просто они оказались несколько масштабнее.

На самом деле, реакция цен свидетельствует, что участники рынка полностью отдают себе отчет в том, что вышедшие цифры вовсе не отражают фундаментальной картины активности на сланцевых месторождениях, и как только эффект от ураганов сойдет на нет, можно будет оценивать цифры более серьезно.

Поскольку данные из США не произвели впечатления на игроков, а тема с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке отходит на задний план, после новой волны роста актив может привлечь более активную фиксацию прибыли по длинным позициям. Особенно в свете рисков нового витка роста доллара, который с надеждой ждет решения президента по кандидату в преемники главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

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