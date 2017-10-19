Резидент ТОР «Камчатка» построит рыбоводный комплекс за 2,8 млрд рублей

Петропавловск-Камчатский, , 09:24 — REGNUM Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» планирует построить рыбоводный комплекс «Рыбная долина» с общим объемом инвестиций более 2,8 млрд рублей, сообщает 19 октября пресс-служба Корпорации развития Камчатского края.

Предусматривается, что предприятие ежегодно будет выращивать в установках замкнутого водоснабжения до 10 тыс. тонн форели и получать 260 тонн форелевый икры. Комплекс будет располагаться на территории кластера ТОР «Камчатка» — «Зеленовские озерки».

При этом инвестор не исключает в будущем разведения других видов рыб. Предприятие планирует выйти на расчетную мощность к ноябрю 2020 года, общая сумма налоговых отчислений за 10 лет превысит 800 млн рублей. Вместе с этим, предприятие создаст 180 новых рабочих мест.

«Выпускаемая продукция ориентирована на внутренний межрегиональный и международный рынки. Возможно инвестирование в создание предприятия иностранных компаний», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, по состоянию на 13 октября, в ТОР «Камчатка» вошли 28 резидентов с планируемой суммой инвестиций в 29,8 млрд рублей. Еще восемь резидентов находятся на стадии подписания соглашения. Планируется создать 5,1 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке подходит к завершению первый этап инвестпроекта по развитию малой авиации на вертодроме в селе Николаевка Елизовского района, в рамках которого был расширен аэровокзальный комплекс, построена вторая очередь топливно-заправочного комплекса и завершается строительство ангара.

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