ЦБ КНР продолжает ослаблять национальную валюту

Пекин, , 08:14 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 19 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6093 юаня за единицу американской валюты.

Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, преодолев психологическую отметку 6,6 юаня за доллар. Ослабление в 102 базисных пункта не стало неожиданностью для большинства экспертов, которые накануне прогнозировали дальнейший рост курса доллара США, пишет «Синьхуа».

Ослабление юаня происходит на фоне проходящего в Китае XIX съезда Коммунистической партии Китая, в ходе которого руководство КПК озвучивает результаты работы в рамках предыдущего пятилетнего плана, а также намечает новые цели на ближайшую пятилетку.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, рост ВВП Китая за последние три квартала составил рекордные 6,9%.

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