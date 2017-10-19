Семь раз отмерь: на Сахалине громкое уголовное дело закрыто с 7-й попытки

Южно-Сахалинск, , 07:44 — REGNUM В Южно-Сахалинске наконец окончательно прекращено уголовное дело в отношении директора Южно-Сахалинского хлебокомбината Владимира Боева. Ранее в отношении предпринимателя местный СК пытался возбудить дело семь раз, без каких-либо на то оснований. На защиту бизнесмена встала «Опора России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Неприятности директора крупнейшего на Сахалине предприятия по производству хлебо-булочных изделий Владимира Боева начались из-за рутинного, казалось бы, дела. В 2010 году хлебокомбинат на свои собственные средства выполнил ремонт кровли. В том самом году 49% акций комбината принадлежали региональному минимущества. Но ремонтные работы были выполнены без какого-либо привлечения бюджетных средств. Потом случилась авария. Перемерзли установленные в ходе ремонта то ли трубы, то ли бойлеры. Комбинат аварию и ее последствия устранил — опять же — исключительно на свои средства. И директор предприятия давно бы уже об этом происшествии забыл. Но сделать это ему не дали сахалинские следователи, непонятно на каком основании решившие, что Владимир Боев причинил ущерб бюджету.

Сколько предприниматель ни носил бумаг в островной Следком, сколько ни объяснял, что никакого ущерба бюджету нет и быть не может — следователи упорно, раз за разом возбуждали мертворожденное с самого начала уголовное дело.

Дело против Боева возбуждали шесть раз. Каждый раз все оканчивалось отказом.

Когда следователи попытались возбудить дело в седьмой раз, возмутилась уже «Опора России».

Президент этой организации, объединяющей всех предпринимателей России, Александр Калинкин лично направил в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева и заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана письма с просьбой предельно внимательно разобраться в происходящем в далеком островном городе. В письмах Александр Калинкин прямо указал: возбуждаемое в седьмой раз уголовное дело может препятствовать осуществлению предпринимательской деятельности. Было это в апреле 2017 года.

Но даже после того, как обращения президента «Опоры России» ушли в высокие инстанции, а скандальная во всех отношениях ситуация с помощью СМИ стала достоянием общественности, уголовное дело все равно возбудили. В седьмой по счету раз.

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Между тем все в том же апреле 2017 года на прошедшем в стенах Сахалинской облдумы открытом форуме прокуратуры прозвучали шокирующие цифры: только за 2016 год права предпринимателей в островном регионе были нарушены более чем 5 тыс. раз.

«Дело в отношении директора Южно-Сахалинского хлебокомбината Владимира Боева прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — «в связи с отсутствием состава преступления», — сообщило региональное ИА «Сахалин. Инфо».

В ответе первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана президенту «Опоры России» Александру Калинкину говорится:

«За допущенные нарушения закона при расследовании уголовного дела следователь и начальник отдела СУ УМВД России по Южно-Сахалинску привлечены к дисциплинарной ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в ходе рабочего визита в Приморский край полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев потребовал от надзорных и силовых структур обосновывать проверки бизнеса. Поводом послужили сразу два инцидента. На две недели по предписанию «Ростехнадзора» суд остановил знаковое для Приморья предприятие — «Приморский кондитер». Сделано это было из-за нарушений промышленной безопасности в одном из подразделений компании — холодильно-компрессорном участке. Около тысячи работников были отправлены в вынужденный отпуск.

Еще один инцидент стал достоянием не только российских, но и зарубежных СМИ. В аппарат полпреда президента поступило официальное обращение руководства еще одной знаковой для всего ДФО компании — «Доброфлот». В отношении компании силовики организовали масштабную, едва ли не «войсковую», операцию, с привлечением спецназа и вертолетов. На уникальную плавбазу «Всеволод Сибирцев», принадлежащую компании, в марте 2016 года высадился десант спецназа с вертолетов, прямо в море. Ситуация шокировала экипаж — моряки заявляли, что боятся невыплаты зарплаты и потери престижной работы в связи с обысками и прочими следственными действиями.

Напомним, компанию «Доброфлот» обвинили в уклонении от уплаты таможенных пошлин и ввоз в страну иностранной сайры.

Но офис компании, в том числе бухгалтерия, находятся на берегу и никуда не «уплывают». Зачем понадобилось устраивать маски-шоу на борту знаменитого на весь мир судна — неясно до сих пор.

Юрий Трутнев тогда дал поручение изучить все обстоятельства проверок, а также дал поручения Минфину РФ и ФТС РФ представить позиции ведомств по сложившейся ситуации.

«Задача всех органов государственной власти — создавать лучшие условия для развития экономики РФ», — подчеркнул полпред президента в ДФО.