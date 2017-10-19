Модернизация порта Ливадия в Приморье близка к завершению

Владивосток, , 06:19 — REGNUM Завершение инвестиционного проекта ООО «Порт Ливадия» (Находка, Приморский край) планируется в декабре 2017 года, 19 октября сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«На территории порта Находка идет подготовка к установке буронабивных свай для укрепления 140-метрового причала, — говорится в сообщении. — Это лишь часть инвестиционного проекта, завершить который планирует в декабре 2017 года».

Работы ведутся в рамках проекта по четырехкратному повышению грузооборота одного из грузовых терминалов порта. Итогом модернизации станет рост производительности с 5 000 до 20 000 тонн в месяц.

К настоящему моменту в распоряжении порта имеются три портальных крана типа «Абус», два мультидокера (поднимают до десяти тонн), бортовой грузовик с манипулятором и грейфер. Закончено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования.

Продолжаются работы по бетонированию земельного участка площадью 2,5 гектара, отведенного под хранение и перевалку грузов с вагонов и автотранспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на побережье Татарского пролива (Хабаровский край) и в Сахалинской области готовятся к масштабной реконструкции.

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