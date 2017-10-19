Медиадетищу властей Татарии безвозмездно передано госимущество на 7,5 млн

Казань, , 05:52 — REGNUM Уставной капитал республиканской медиакомпании, собравшей под своё «крыло» свыше 220 различных изданий и обходящейся бюджету Татарии ежегодно в 1 млрд рублей, пополнят на более 7,595 млн рублей. Министерство имущественных и земельных отношений РТ, которое является уполномоченным органом от лица учредителя, выпустило соответствующее распоряжение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В нормативном акте уточняется, что увеличение уставного капитала связано с дополнительным выпуском ценных бумаг АО в количеств 7 595 378 штук. Они размещены по цене 1 рубль за одну акцию. Оплата дополнительного уставного капитала происходит в виде внесения государственного имущества. В его числе — четыре нежилых помещения площадью от 156,9 до 483,6 кв. м общей стоимостью более 5,51 млн рублей в разных населённых пунктах Татарии и два автомобиля, оценённых в 2,08 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года вокруг «Татмедиа» разгорелся очередной конфликт. Свыше десятка писателей и журналистов региона обратились к властям с открытым письмом, в котором потребовали расформировать или оптимизировать АО «Татмедиа», созданную в августе 2007 года по указу главы региона.

Республика и по сей день выступает учредителем АО, а в его состав входят 77 филиалов, включающих региональные и районные СМИ (газеты, журналы, телеканалы, радиоканалы и интернет-ресурсы). Численность работников медиахолдинга — более 2 тыс. человек.

По мнению авторов открытого письма, сохранение «Татмедиа» и финансирование в имеющемся виде является «бесполезной тратой государственных средств». Кроме того, они уточнили, что после смены руководства наиболее талантливые и читаемые авторы перестали сотрудничать с изданиями «Татмедиа».

Напомним, в бюджете Татарии на 2017 год предусмотрено финансирование СМИ в размере 1,17 млрд рублей.