Отдыхать – на Дальний Восток: иностранцев привлекут зоны единого ski-pass

Хабаровск, , 04:24 — REGNUM Концепция совместного продвижения горнолыжными курортами зоны единого ski-pass (пропуск на горнолыжную трассу) привлечет на Дальний Восток много туристов, в том числе иностранных, 19 октября сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Ведущие горнолыжные комплексы Дальнего Востока — «Холдоми» (Хабаровский край) и «Горный воздух» (Сахалинская область) рассматривают концепцию совместного продвижения зоны единого ski-pass, — говорится в сообщении. — Это, по мнению резидентов ТОР «Комсомольск» и «Горный воздух», позволит привлечь большее количество туристов, в том числе из-за рубежа».

Комментируя планы горнолыжных курортов, Виталий Бурлаков, гендиректор ООО «Экстрим Сервис», пояснил, что уже в будущем сезоне станут возможными специальные перелеты:

«Сегодня в рамках этой концепции рассматриваются варианты организации полетов между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре, чтобы любители активного зимнего отдыха могли за раз охватить сразу две базы».

Отмечается, что в большей степени расчет строится на китайских туристов.

«Поскольку существующие горнолыжные комплексы на территории КНР уже знакомы самим китайцам, то должен сработать принцип «я хочу поехать и посмотреть», — отметил Бурлаков.

Напомним, 17 августа полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что развитие Дальнего Востока вступает во вторую фазу. Новые задачи связаны прежде всего с жизнью людей.

Читайте подробнее: Трутнев: Развитие Дальнего Востока вступает во вторую фазу

А также: О будущем Дальнего Востока, каким его видят из Москвы