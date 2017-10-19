«Быть в числе лидеров»: ТОР «Южная Якутия» развивается повышенными темпами

Якутск, , 03:44 — REGNUM Реализация проекта ТОР «Южная Якутия» идет более высокими темпами, чем ожидалось, заявил Юрий Трутнев, полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Во время визита в Якутию Трутнев заявил:

«Якутия должна быть в числе лидеров, для этого все условия есть. Мы сегодня посмотрели ТОР «Южная Якутия», он реализуется быстрее намеченных графиков».

Отмечается, что ТОР «Южная Якутия» создана в 2016 году. К настоящему моменту на рассмотрении находится пять заявок в рамках реализации проектов этой ТОР. Общая их сумма 29,8 млрд рублей.

На стадии реализации находится четыре проекта с объемом инвестиций 29,7 млрд рублей, среди которых предложение угольной компании «Колмар», касающееся запуска горно-обогатительных комбинатов «Инаглинский» и «Денисовский». «Колмар» намерен нарастить ежегодные объемы добычи угля до 20 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор «Колмара» Сергей Цивилев заявил, что в ближайшие три года компания создаст три тысячи новых рабочих мест. По его словам кадровый вопрос решается путем обучения жителей региона.

По его словам, решено обеспечить жильем всех сотрудников компании.

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