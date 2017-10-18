В Удмуртии более 6 тыс. человек — потенциальные банкроты

Ижевск, , 22:49 — REGNUM В Удмуртии число потенциальных банкротов выросло при сравнении данных за февраль 2017 года с показателем сентября на 20,8%. По информации 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество потенциальных банкротов в республике составляет 6361 человек, сообщает ИА REGNUM.

По темпам роста числа потенциальных банкротов Удмуртия входит в топ-20 регионов России, занимая двадцатую строку рейтинга.

«Количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В то же время он отметил, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях.

Всего в России число потенциальных банкротов выросло с февраля по сентябрь на 16,1%, могут быть признаны банкротами около 799,5 тыс. граждан.

Основная часть граждан, накопивших долги, брала потребительские кредиты — 66,9% от общего количества потенциальных банкротов, 8,1% — накопила задолженность по кредитным картам, по займам микрофинансовых организаций — 3,2%, по ипотеке — 2,3% и 8,1% — по автокредитам. При этом 11,5% должников брал кредиты разных типов. За семь месяцев наиболее заметно выросло число граждан, имеющих кредиты на покупку потребительских товаров — на 3,4%, а также по займам микрофинансовых организаций — на 0,7%.

Среди 83 регионов РФ лидером по темпам роста числа потенциальных банкротов является Забайкальский край — количество должников с февраля по сентябрь выросло на 36,8%. Наименее значительный рост наблюдается в Чеченской республике — 4,7%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители Удмуртии за январь — август 2017 года набрали потребительских кредитов на 43,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В рейтинге 40 регионов РФ, где наблюдается максимальный темп роста числа потребительских кредитов, Удмуртия занимает второе место.

При сравнении данных за август 2016 года с показателем августа текущего года наблюдается рост задолженности жителей республики по кредитам на 917 млн рублей в течение года, или более чем на 283% (в 3,8 раза) — до 1,241 млрд рублей.

Реальные располагаемые доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились в августе 2017 года на 8% по сравнению с показателем августа 2016 года.