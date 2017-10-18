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Россия увеличила вложения в госдолг США до $105 млрд

Экономика

Россия занимает 14-е место в списке кредиторов США

Россия увеличила вложения в госдолг США до $105 млрд
falco
Доллары

Вашингтон, 18 октября 2017, 22:34 — REGNUM  Объём российских инвестиций в государственные облигации США в августе 2017 года увеличился на $2,3 млрд и достиг $105,4 млрд. Такие данные приводит 18 октября пресс-служба Минфина США.

По сравнению с показателям августа 2016 года российские вложения в американские ценный бумаги увеличились на $17,9 млрд.

Согласно приведённым данным, Россия занимает 14-е место в списке иностранных государств — кредиторов США.

Лидерами в этом списке являются Китай и Япония, вложившие в государственные облигации США $1,2 и $1,1 трлн соответственно. Также в число лидеров входят Ирландия, Бразилия, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Максимального объёма в $161 млрд инвестиции России в государственные облигации США достигали в феврале 2013 года.

Напомним, в середине сентября объём государственного долга США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн.

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Экономика США