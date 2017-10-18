В РСПП высоко оценивают значимость конкурса «Лидеры России»

Москва, , 22:02 — REGNUM Российский союз промышленников и предпринимателей приглашает к участию в проекте «Лидеры России», объявленном Администрацией Президента Российской Федерации и Высшей школой государственного управления РАНХиГС 11 октября.

Целью проекта «Лидеры России» станет «выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны», которые уже обладают управленческими компетенциями.

Участие в конкурсе может принять любой желающий, вне зависимости от сферы его деятельности. Основные условия: кандидат должен быть гражданином Российской Федерации, быть управленцем не старше 50 лет и иметь опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет действуют облегченные условия, в соответствии с которыми опыт работы на руководящей должности может не превышать 2 лет.

Конкурс пройдет с октября по февраль 2018 года. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. Заявку через сайт http://лидерыроссии.рф/ можно подать до 6 ноября.

300 финалистов получат по 1 млн руб. на персонально выбранную программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС.

Они получат в персональные наставники лучших управленцев страны, среди которых глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Президент РСПП Александр Шохин, а также члены Бюро Правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий и другие.

Президент РСПП Александр Шохин отметил важность создания нового эффективного механизма кадрового лифта, в том числе позволяющего наиболее успешным управленцам из делового сообщества применять свои навыки и компетенции при решении стоящих перед страной задач.

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