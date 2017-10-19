СМИ: Борьба за подмосковные земли испортила москвичей

Красногорск, , 08:37 — REGNUM «Суть проблемы в конфликте, возникшем между старожилами поселка, давно проживающими здесь, и приезжими землевладельцами, которые стали возводить массивные коттеджи непосредственно на берегу охранной зоны канала им.Москвы. Спор разгорелся за доступ к реке, берега которой, согласно законодательству России, должны иметь строгие охранные зоны. И именно эти запретные метры вызывают огромный интерес у обеспеченных людей.

Спорная земля

Поселок расположился на берегу Пяловского водохранилища. При этом его также окружают Учинское и Пестовское водохранилища. Новые собственники земель здесь развернулись довольно активно — уже бетонируют песчаные берега, рубят лес. Береговые линии перекрыты заборами, а на берегу начали строительство причалов для яхт. Как утверждают эксперты, такая постройка перекрывает подходы к речной береговой полосе. По нормативам, она около больших рек должна быть шириной 20 метров, а для рек протяжённостью менее 10 километров — 5 м. Но свободный доступ к берегам — это не главная проблема.

Витенево входит в так называемый второй пояс Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. Отсюда забирают воду, которую потом после очистки будут пить москвичи. Поэтому по закону, капитальное строительство здесь можно вести не ближе чем в 100 метрах от воды. Однако новые жители поселка никаких доводов слушать нее хотят. «С хозяйкой одного из участков мы пытались поговорить», — рассказывает местная жительница Татьяна Гуркова. А она им заявила, что если будем возмущаться, она отключит всему Витеневу свет».

Обратная ситуация

Сейчас конфликт уже вышел на федеральный уровень. Начали показывать сюжеты по телевидению, после которых Следственный комитет инициировал проверки. В Год Экологии в России ко всем природоохранным вопросам относятся очень щепетильно. Эксперты уверены, что здесь присутствуют и незаконный сговор, и глобальное нарушение закона об экологии.

Однако сейчас нередки ситуации, когда под прикрытием закона об экологии совершаются рейдерские захваты. Часть жителей поселка «Павлово-2» заявило о том, что у них отобрали набережную. По их словам, участки по краю поселения, ранее пустовавшие, теперь обрели собственников. В результате нарушаются права жителей на доступ к воде. Во главе протеста встал московский адвокат Сергей Ковбасюк, имеющий собственность в поселке. Однако, в результате прокурорской проверки оказалось, что никакой набережной нет, так как поселок стоит на границе болотных угодий. Эти угодья — часть регионального заказника, на территории которого в 50-х годах для студентов из московского педагогического университета построили агро-биологическую станцию. Уже тогда это было самое близкое к Москве место, где можно изучать разнообразных лягушек в природной среде обитания.

Участки в «Павлово-2» имеют высокую цену как раз из-за близости к Москве. Цены доходят до 1,5 миллионов рублей за сотку. «Мы все стали свидетелями попытки забрать чужую собственность», — делится своими впечатлениями житель поселкаАлександр Грязнов. Организатор протеста сначала планировал выкупить участки по границе поселка, которые примыкают к его наделам, и, даже инфраструктуру поселка, но цена его не устроила». Интернет-форумы жителей «Павлово-2» заполнены требованиями к адвокатской фирме Ковбасюка оставить их поселок в покое. Ведь из-за скандала, который разгорелся здесь, падает стоимость жилья. Однако именно это и есть цель адвоката — снизить стоимость интересующих его активов.

В сфере интересов адвоката сегодня споры с Министерством экологии Московской области. Он обвиняет его представителей в халатности. Ведь, как он считает, спорные участки находятся на особо-охраняемой территории. Однако еще в 2015 было проведено кадастрирование заказника, по результатам которого было установлено, что данные участки находятся на границе заказника, а не внутри его. Другие же участки, находящиеся в центре заказника, были недавно возвращены юристами Правительства Московской области. «15 гектар внутри территории ООПТ Министерству экологии удалось отстоять в суде, — рассказывает и.о. председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. И это первая, насколько я знаю, такая победа в суде». Однако, ситуация с землями ООПТ действительно является проблемной для Подмосковья.

«Большинство подмосковных заказников создавались более 40 лет назад, — поясняетминистр экологии Московской области Александр Коган. Границы имеют описательный характер, тех тростников и мхов, которые их определяли, зачастую уже нет». Именно поэтому правительством области была принята программа по постановке всех ООПТ на кадастровый учет. Границы охраняемых территорий должны быть закреплены физически, а не описательно. Этот процесс планируют закончить до конца 2017 года.

Позитивный результат

У программы уже есть позитивные примеры. При проведении работ по кадастрированию границ участков ООПТ и охранных зон в Дмитровском районе были обнаружены незаконные захваты земель. Вместе с жителями поселков Озерецкое, Пятницкое, Агафониха, Останкино, деревни Рыбаки министерству удалось остановить застройку берегов трех заповедных озер. Минэкологии поменяло категорию этой особо охраняемой территории с заказника на памятник природы с усилением режима особой охраны. Права жителей и статус особо-охраняемых территорий были восстановлены.

Перефразируя классика, можно сказать, что борьба за землю в Подмосковье окончательно испортила москвичей. В попытках заполучить желаемый надел некоторые люди не гнушаются ни нарушением законов, ни псевдоэкологической борьбой. Многим хочется иметь перед собой свободный от других домов и людей вид. Но для жителей 15-миллионного города в Московской области всем земли не хватит. Москвичам стоит научиться вести себя в Подмосковье достойно, резюмируют специалисты».