Тульская область вышла в лидеры по подготовке к отопительному сезону

Тула, , 18:08 — REGNUM Тульская область названа в числе регионов-лидеров по подготовке к отопительному сезону — об этом говорилось 18 октября на Всероссийском селекторном совещании в режиме видеосвязи, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В рамках совещания обсудили ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов. Тульскую область на селекторе представил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Дмитрий Козак отметил, что готовность субъектов РФ соответствует показателям прошлого года. При этом один из вопросов, на который необходимо обратить внимание — рост задолженностей в сфере ЖКХ. В стране она составляет 250 млрд рублей и за год выросла на 10%.

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отметил, что отопительный сезон стартовал не во всех регионах. По итогам проведённого анализа, наименее подготовлены к зиме Республика Крым, Кабардино-Балкария, Белгородская область, Ставропольский край, Ингушетия. Но поскольку это южные регионы, у них ещё остаётся время для завершения всех необходимых работ. В числе лидеров были отмечены Москва, Камчатский край, Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Тульская, Липецкая, Новосибирская, Самарская области.

«По рейтингу у этих субъектов РФ выше всего уровень подготовленности инфраструктуры, жилфонда к зиме. Выполнены необходимые запасы топлива в полном объёме, также отмечается позитивная динамика по задолженности», — подчеркнул Михаил Мень.

Отопительный сезон в Тульской области начался в период с 27 сентября до 5 октября и проходит в штатном режиме.

«В Тульской области подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону полностью завершена. Все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме», — подчеркнул Алексей Дюмин.