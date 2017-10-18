Госдума ужесточает штрафы за некачественный бензин

Москва, , 17:46 — REGNUM Законопроект о штрафах за некачественный бензин Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Устанавливается административная ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технического регламента о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Максимальное наказание предполагает штраф на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере 2 млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения

В правительстве уточняют, что доля организаций нефтепродуктообеспечения, допустивших правонарушения в 2011 — 2015 годах, в среднем составляет 30 — 31%. При этом сумма наложенных административных штрафов за нарушения требований технического регламента в 2011 году составляла — 2,6 млн рублей, в 2012 году — 11,3 млн рублей, в 2013 году — 13,7 млн рублей, в 2014 году — 12,7 млн рублей, в 2015 году — 68,3 млн рублей.