Руденя: Отопительный сезон в Тверской области – под контролем

Тверь, , 17:37 — REGNUM Социальная сфера в Тверской области подключена к теплу на 100%, жилищный фонд — на 99,9%. Ситуация с отопительным сезоном в регионах обсуждалась 18 октября на всероссийском, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. В совещании принял участие глава Тверской области Игорь Руденя.

«Общая линия президента России Владимира Путина направлена на приведение в порядок системы ЖКХ, стабилизацию ситуации с взаиморасчетами, использованием средств населения», — обозначил Игорь Руденя по итогам селекторного совещания в правительстве РФ.

Вопросы обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в Тверской области находятся на постоянном контроле регионального правительства. На сегодняшний день социальная сфера в Верхневолжье подключена к теплу на 100%, жилищный фонд — на 99,9%. Проводится системная работа по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы. По сравнению с началом 2017 года объём долгов за газ сократился более чем на 3,3 млрд рублей.

Для дальнейшего снижения задолженности за поставленные энергоресурсы в муниципальных образованиях разработаны «дорожные карты» погашения долгов. Для обеспечения прозрачности финансовых потоков создан региональный единый расчетно-кассовый центр. Подразделения ЕРКЦ действуют в 11 муниципальных образованиях области, планируется, что сеть охватит все территории региона.

Также на совещании обсуждалось получение паспортов готовности объектов теплоснабжения. В настоящее время муниципалитеты Тверской области подали необходимые документы в Ростехнадзор. Работа по устранению полученных замечаний и получению паспортов должна быть завершена до середины ноября.