Алексей Яковлев, , 23:24 — REGNUM

Программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов, о запуске которой заявил президент РФ Владимир Путин 22 сентября, способна лишь облегчить бремя обслуживания госдолга Ярославской области и не решает главной проблемы — повышение собственных доходов регионального бюджета.

Согласно планам Министерства финансов РФ, на первом этапе реализации программы Ярославская область получит отсрочку платежей по бюджетным кредитам. В 2018 году вместо 4,5 млрд рублей региональный бюджет должен вернуть лишь 688 млн, в 2019 году — такую же сумму вместо 6,8 млрд. Однако сэкономленные почти 10 млрд рублей нельзя назвать свободными средствами бюджета.

Дело в том, что бюджет Ярославской области не в состоянии аккумулировать средства в достаточном объёме для погашения обязательств перед Минфином, и в отсутствии программы реструктуризации был бы вынужден прибегнуть к коммерческим займам, что ещё повысило бы расходы на обслуживания госдолга.

Закредитованность региональных бюджетов — старая проблема. Понимая катастрофичность последствий, Правительство РФ уже несколько лет выделяет субъектам средства, замещая бюджетными, почти беспроцентными кредитами коммерческие. В настоящий момент в структуре госдолга Ярославской области доля кредитов Минфина составляет 46,5%. Однако даже при ставке в 0,1% региональный бюджет не в состоянии рассчитываться по долгам. На практике эту проблему ранее решали следующим образом: регион погашал один заём и получал новый. Объём нового кредита определялся по согласованию, исходя из текущих потребностей бюджета области. Подобный паллиатив изрядно утомлял всех: и регионалов, постоянно выпрашивающих, и Минфин, понимающий проблемы, но вынужденный тоже экономить.

Нынешняя программа реструктуризации бюджетных кредитов фактически ставит перед регионами, и Ярославской областью в частности, задачу научиться зарабатывать самостоятельно. Минфин считает состояние регионального бюджета стабильным, а решать проблемы развития экономики должны именно местные власти.

Для недавно избранного губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и его команды это серьёзный вызов. Маловероятно, что в этих условиях Минфин выделит дополнительные кредитные средства, а почти по 700 млн в год нужно будет возвращать.

Конечно, область будет участвовать в различных федеральных программах. Миронов — протеже президента, и это гарантирует, например, продолжение финансирования по программе «Безопасные и качественные дороги», несмотря на фактический срыв программы в Ярославской области. Дадут деньги на «Чистую Волгу» и так далее. Но это целевые деньги, которые лишь косвенно влияют на бюджетный процесс.

Главной проблемой для регионального правительства является низкий рост собственных доходов бюджета. Рост, показываемый ярославской промышленностью, во многом связанной с «оборонкой», нивелируется потерями акцизов после закрытия производства на ЯЛВЗ и снижения объёмов на «Балтике». В 2017 году Ярославская область потеряла ещё одного крупного налогоплательщика — Северный банк Сбербанка России прекратил своё существование.

Ситуация усугубляется бюджетными проблемами муниципальных образований и существующими социальными обязательствами, которые необходимо исполнять в любом случае — страна накануне президентских выборов и автор «майских указов» в них участвует.

Бюджетные задачи, стоящие перед губернатором Мироновым и его правительством, не из разряда невыполнимых. Особенно это заметно в сравнении с другими, соседними регионами. Например, госдолг Костромской области фактически равен региональному бюджету. А сам бюджет меньше ярославского в 2,5 раза.

Насколько готовы к этой работе новые региональные власти станет ясно уже в ближайшее время по итогам исполнения бюджета 2017 года.

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