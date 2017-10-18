Госдума сохраняет ставку страховых взносов в 30%

Москва, , 17:16 — REGNUM Правительственный законопроект, предлагающий сохранить неизменными тарифы страховых взносов для основной категории плательщиков, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

По предложению авторов законопроекта, тарифы по страховым взносам сохранятся на уровне 30% до 2020 года включительно. При этом 22% из этой суммы будут перенаправлены на пенсионное страхование, 2,9% уйдут в Фонд социального страхования, а еще 5,1% отправятся на обязательное медицинское страхование.

Между тем, в правительстве сегодня обсуждается возможность проведения так называемого налогового маневра — снижения ставок страховых взносов до 22% и уравнивание со ставкой налога на добавленную стоимость (НДС), которая сегодня достигает 18%. Правительство обсуждает маневр в связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина продумать изменения налоговой системы РФ. Впрочем, как рассказал корреспонденту глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), законопроект никак не влияет на возможность правительства разрабатывать идеи по снижению ставки страховых взносов.

«Напомню, что президент дал поручение, что 2017 год будет годом обсуждения, а 2018 год — год принятия решения. Следовательно, если будут приняты какие-то иные решения, то они вступают в действие, когда будет рассматриваться бюджет 2019 года. Что касается снижения размера страховых взносов, я считаю, что это основное условие поддержки бизнеса с точки зрения налогового импульса», — отметил Макаров.