Интернет-кабель через Арктику принесет выгоду половине земного шара

Москва, , 16:50 — REGNUM Проект трансарктического оптико-волоконного кабеля до сих пор остается на стадии международных переговоров федерального уровня. Во вторник, 17 октября, в Москве прошла встреча министра связи России Николая Никифорова и министра транспорта и связи Финляндии Анне Бернер.

Финский министр обозначила общемировую и региональную важность проекта:

«Трансарктический кабель имеет огромное значение для банков, игровой индустрии и международного развития Интернета. Как связка между кабелями, протянутыми через Северо-Восточный проход (Северный морской путь — прим. ред.) и Балтийское море, Финляндия получит прекрасную возможность стать международным узлом интернет-трафика», — считает Анне Бернер.

Как сообщало ИА REGNUM, оптоволоконный кабель может пройти от Норвегии через Россию по Северному морскому пути с ответвлениями на Китай и Японию. Протяженность подводной части кабеля от Японии и Китая до норвежского Киркенеса и российского Кольского полуострова составит примерно 10 500 километров. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит 700 млн долларов США. Прокладку кабеля планируется осуществить за счет частных инвестиций.

О строительстве арктической телекоммуникационной линии уже говорили премьер-министры Финляндии и России: Дмитрий Медведев и Юха Сипиля обсудили проект в декабре 2016 года.

«Это интересная идея, способная решить ряд коммуникационных задач, — выразил тогда свое мнение премьер-министр РФ. — Мы считаем, что у этого проекта может быть хорошее будущее, однако он требует подробного экономического расчета».

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, путем прокладки морского кабеля авторы проекта стремятся значительно сократить длину передачи данных между Европой и Азией. В настоящий момент данные из европейских стран отправляются в Азию через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан или через США.

Как сказано в докладе авторов проекта министру транспорта и связи Финляндии, кабель будет иметь несколько прямых бенефициаров, в отличие от уже проложенных морских кабелей, обычно соединяющих два региона или государства. На концах трансарктического кабеля будут находиться Азия (Япония и Китай) и Европа (Финляндия и Норвегия), планируется также, что из Киркенеса оптоволоконный кабель пойдет дальше на юг в Центральную Европу. Россия, расположенная вдоль большей части маршрута, получит свои однозначные выгоды от участия в проекте.

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Российская Федерация остро нуждается в улучшении связи в северных регионах и использует для решения проблемы наземные и космические технологии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент Минкомсвязь России планирует запустить на высокую эллиптическую орбиту четыре спутника, которые обеспечат связь и передачу данных на высокоширотных территориях. Проект, который планируется начать в 2019 году, пока не получил подтверждения о финансировании (всего разработчики рассчитывают на 50 млрд рублей из федерального бюджета).

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В сентябре 2017 года доступ в интернет с помощью Wi-Fi получили жители Норильска и районного центра Таймыра — Дудинки. По информации пресс-службы администрации Таймырского муниципального района Красноярского края, до конца года жители четырнадцати отдаленных поселков северного полуострова обретут доступ к беспроводному интернету. Для этих целей муниципальному району в текущем году предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей.

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