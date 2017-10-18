Инфляция в России за неделю сохранилась на нулевом уровне

Москва, , 16:32 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с с 10 по 16 октября в среднем остались неизменными, инфляция составила 0%. Такие данные 18 октября приводит Федеральная служба государственной статистики.

Инфляция за период с начала октября, по оценкам Росстата, составила 0,1%, с начала года — 1,7%.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,9%, молоко сметана и сыры — на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,3%, гречневую крупу — на 0,6%, чай, пшено и муку — на 0,2−0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 1,5%, в том числе огурцы подорожали на 15,3%, помидоры — на 11,2%. При этом цены на белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки понизились на 1,0−1,8%, картофель подешевел на 0,2%.Цены на автомобильный бензин за неделю практически не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,2%.

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