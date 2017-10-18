Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM 5 декабря в Санкт-Петербурге пройдет IV Северо-Западный экономический форум (СЗЭФ 2017). Спикерами и экспертами выступят представители аппарата президента России — Антон Силуанов, Денис Мантуров, Алексей Кудрин, Сергей Рогачев, а также другие представители органов власти и общественных организаций, крупнейшие представители малого и среднего бизнеса — Олег Тиньков, Юрий Мильнер, Виталий Савельев и многие другие.

Как сообщают организаторы мероприятия, основная цель СЗЭФ 2017 — наладить диалог между представителями органов власти и представителями бизнеса, в двустороннем формате обсудить актуальные проблемы экспорта и импорта, возможности поддержки малого и среднего предпринимательства и стратегию развития экономики России в 2018—2020 гг.

Северо-Западный экономический форум 2017 объединит 11 субъектов Российской Федерации; свыше 40 ведущих экспертов в области экономики, финансов, геополитики и отечественной промышленности; более 500 владельцев и директоров крупных производственных организаций в различных сферах промышленности.

Северо-Западный экономический форум позволяет выстроить тесные, эффективные связи между бизнесом и органами государственной и муниципальной власти на всех уровнях. Форум будет разделен на 3 сессии: господдержка и инвестиции, экспорт и импорт, IT и инновации.

Главными темами форума станут «Господдержка предпринимательства в СЗФО. От теории к практике», «От импорта к экспорту. СЗФО как стратегическое окно в Европу», «IT и инновации — осязаемое будущее современной экономики, производства и предпринимательства. Завтра наступает сегодня».

На форуме будут проведены 13 круглых столов с представителями власти по следующим тематикам: энергетика, машиностроение, медицина и здравоохранение, строительство, пищевая промышленность, текстильная промышленность, сельское хозяйство, IT и маркетинг, космос и авиация, туризм, спорт, факторинг, социальная ответственность бизнеса.

На форуме предприниматели смогут вести прямой диалог с представителями власти, узнать из первых уст о программах поддержки и развития предпринимательства, задать свои вопросы.

В рамках форума пройдет вручение наград победителям конкурсов «Предприниматель года», «Компания года», «Инновация года».

Форум даст возможность больше узнать о положении дел на экономическом рынке России и о мерах поддержки со стороны правительственного аппарата в случае ухудшения ситуации на финансовом рынке; об объединениях предпринимателей и антикризисных мерах в экономике; позволит выработать концепцию долгосрочного развития РФ и антикризисные меры в экономике, а также, стратегию роста в новой экономической реальности.

Северо-Западный экономический форум организован международной конгрессно-выставочной компанией Capital event при поддержке администрации президента РФ, Минпромторга РФ и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Подробнее о программе форума и его участниках читайте на официальном сайте форума СЗЭФ. РФ