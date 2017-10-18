Трамп и Ципрас обсудили поставки американского СПГ в Грецию и Болгарию

Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече в Вашингтоне обсудили поставки сжиженного природного газа в страны Европы. Об этом сообщил глава Белого дома по итогам переговоров.

По словам Дональда Трампа, речь шла, в частности, о поставках американского СПГ в Грецию и Болгарию. О заключении каких-либо конкретных договорённостей стороны не сообщили.

Ранее на неделе стало известно, что согласование плана реализации проекта строительства газопровода-интерконнектора между Грецией и Болгарией находится на стадии завершения. Как сообщила журналистам исполнительный директор компании — оператора проекта ICGB AD Теодора Георгиева, приступить к строительству газопровода планируется в 2018 году.

В сентябре ICGB получила разрешение на строительство интерконнектора на территории Болгарии. В ближайшее время, после завершения всех необходимых процедур, компания должна получить аналогичное разрешение от греческой стороны.

Стоимость реализации проекта оценивается в 240 млн евро. Проектная мощность газопровода — 3 млрд кубометров год с плановым увеличением до 5 млрд кубометров.

Планируемый газопровод-интерконнектор должен стать частью так называемого «Вертикального газового коридора», который должен соединить Грецию, Болгарию и Румынию. Решение о его строительстве было принято в 2015 году после закрытия проекта российского газопровода «Южный поток», который запретила реализовывать Еврокомиссия.

Строительство межсистемной газовой перемычки между Болгарией и Грецией первоначально планировалось начать ещё в 2016 году, а в 2018 году — уже запустить её в эксплуатацию. Однако реализация проекта затянулась, причиной чего назывались «нормативные и финансовые трудности».

В США с самого начала активно поддерживали проект строительства интерконнектора, подчёркивая, что он имеет геостратегическое значение для Болгарии, которая является «хорошим приятелем и союзником» Вашингтона.

«Я могу сказать, что у нас нет никаких задних мыслей, нет прямого американского коммерческого интереса, кроме потенциальных будущих поставок газа из Северной Америки, но это теоретическая возможность», — заявлял ещё в 2015 году посол США в Болгарии Родерик Мур.