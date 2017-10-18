Рязанские активисты предлагают актуализировать план капремонта

Рязань, , 16:02 — REGNUM Активисты рязанского отделения Общероссийского народного фронта предлагают актуализировать план капитального ремонта многоквартирных домов в Рязани, включив в него системы отопления в доме №40 (корпус 1) по улице Островского. В этом доме прошлой зимой произошла крупная авария, из-за которой подвал дома был залит кипятком. Как сообщает пресс-служба отделения, несмотря на то, что проблема была устранена, угроза очередного прорыва остается — в доме нужно делать капитальный ремонт.

Авария произошла в декабре 2016 года. Подвал дома оказался затопленным кипятком, а жители мерзли в своих квартирах. Из-за аварии в коридорах общего пользования постоянно стоял пар. Высокая влажность привела к тому, что в квартирах стены покрылись плесенью, а полы — начали гнить. При этом управляющая компания почти месяц не могла решить проблему. Ситуацию объясняли тем, что в ремонтной бригаде нет сварщика.

В январе жители обратились в ОНФ. Активисты написали обращения в различные инстанции, в том числе и в мэрию города. Там решили, что ситуация — в норме. Активисты же сообщали, что ничего не изменилось — полы продолжали гнить. При этом жители платили за отопление и обслуживание дома в обычном размере, как будто в доме не было никаких проблем. Устранили аварию только в конце февраля.

В октябре 2017 года активисты вновь посетили многострадальный дом. Сейчас последствия старой аварии до сих пор ощущаются. Более того, трубы центрального отопления нуждаются в срочном ремонте — без него велика угроза новой аварии. Но, согласно плану капремонта, замена труб в этом доме может пройти только в 2023—2025 годах.

Слова жителей подтверждают и выводы независимой экспертизы. По данным экспертов, жить в этом доме даже опасно.

«В заключении отмечено, что при установленном техническом состоянии фасада, системы отопления и канализации в исследуемом здании существует реальная угроза жизни и здоровью граждан. Выход видится в актуализации региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. По итогам выезда региональное отделение Народного фронта обратилось в фонд и государственную жилищную инспекцию Рязанской области с просьбой пересмотреть сроки капитального ремонта системы отопления в доме по улице Островского», — говорится в сообщении ОНФ.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в регионе планируется выполнить 843 вида работ в 476 многоквартирных домах. По данным на начало октября, отремонтированы 426 домов. Фонд перечислил подрядчикам почти 650 млн рублей.

В пресс-службе регионального фонда капремонта сообщали, что собираемости взносов на капитальный ремонт в сентябре составила 83,03%, в целом в 2017 году — почти 87%. Самые ответственные собственники — в Сасове и Ермишинском районе, там взносы на капитальный ремонт оплачивает почти 100% населения.

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