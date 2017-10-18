В Казахстане к 2020 году планируют добывать более 87 млн тонн нефти

Астана, , 15:59 — REGNUM Более 87 млн тонн нефти планируют добывать в Казахстане к 2020 году, об этом заявил премьер-министр республики Бакытжан Сагантиев на пленарном заседании Мажилиса парламента.

«К 2020 году индикативно прогноз у нас более 87 млн тонн. Из чего складывается это увеличение? Безусловно, в первую очередь, от Кашагана», — цитирует Сагантиева издание «Казинформ».

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По его словам, на Кашагане растет добыча нефти и, по прогнозам, к 2020 году вырастет в два раза от действующих шести миллионов до 13 млн тонн. Однако, отметил Сагантиев, в других добывающих компания объем добычи снижается.

«Мы просчитываем, что у всех тех, кто в полном объеме платит в Нацфонд, объем падает, а у кого объем увеличивается, например, Кашаган, у них поступления в Нацфонд, исходя из соглашения, которое было подписано», — сказал премьер-министр, добавив, что налоги будут поступать после того, как достигнут реального объема окупаемости.

Сагантиев подчеркнул, что, несмотря на рост объема и стабилизации цены на нефть, поступления в Нацфонд будут падать.

«Если будут изменения по цене в лучшую сторону, мы придем к вам в следующем году с уточнением, тогда и цифры однозначно поменяются», — резюмировал он.

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