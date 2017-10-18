Врио псковского губернатора займётся проблемой госдолга региона

Псков, , 15:50 — REGNUM Одна из главных задач администрации Псковской области — замещение коммерческих кредитов бюджетными. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 18 октября, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с заместителем губернатора — начальником областного финансового управления Татьяной Бариновой.

Эта встреча стала первой в серии рабочих встреч Ведерникова с заместителями губернатора, руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые врио главы региона проводит с целью погрузиться в проблематику региона и познакомиться с направлениями социально-экономического развития области.

По словам Татьяны Бариновой, доходы консолидированного бюджета Псковской области этого года составляют 30 млрд рублей, расходы — 34 млрд рублей. Задолженности по зарплате перед работниками бюджетной сферы в регионе нет, но области до конца года необходимо дополнительно порядка 580 млн рублей. Регион рассчитывает на дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета.

По данным Министерства финансов РФ, объём государственного долга Псковской области по данным на 1 сентября 2017 года составлял 15 млрд 554 млн рублей, из которых 7,8 млрд рублей — кредиты коммерческих банков, 7,1 млрд рублей — бюджетные кредиты. Также в структуре госдолга Псковской области 581 тыс. рублей государственных гарантий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё год назад госдолг региона был почти на 1 млрд рублей меньше — 14,7 млрд рублей, что составляло 92,3% к собственных доходам бюджета Псковской области. Прежний глава области Андрей Турчак в мае нынешнего года, выступая в Совете Федерации, заявлял о том, что в регионе «существует большая потребность перевода коммерческих кредитов в бюджетные» и что для Псковской области «это означает ни больше, ни меньше как дальнейшее выполнение «майских» указов президента Российской Федерации».

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