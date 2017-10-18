Производство легковых автомобилей в Казахстане выросло на 65%

Астана, , 15:27 — REGNUM С начала 2017 года в Казахстане произвели 11,58 тыс. легковых автомобилей, что на 64,7% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщается на сайте Energyprom.kz.

В денежном эквиваленте выпуск транспортных средств с начала года увеличился вдвое и составил 101,4 млрд тенге (17,43 млрд рублей). В издании отметили, что автомобильная отрасль набирает обороты после двухлетней депрессии: итоговые показатели 2016 года уступали 2015 году на 12,3%, а 2015 года — на 56,8% по сравнению с 2014 годом.

По итогам первых девяти месяцев в стране также увеличился выпуск автобусов и машин для перевозки более 10 человек до 448 единиц (в 4,3 раза). Кроме того, в Казахстане произвели 151 единицу спецтехники.

«По итогам семи месяцев, казахстанский автопром обеспечил 37,6% спроса на легковые автомобили, против 26,8% в аналогичном периоде прошлого года», — добавили в издании.

За период январь-август 2017 года импорт легковых автомобилей в Казахстан вырос на 25,6% в автомобилях, и на 55,6% — в денежном выражении. Ввоз грузовых автомобилей увеличился более чем вдвое в единицах, и на 85,1% — в деньгах.

Напомним, наиболее востребованными у жителей Казахстана являются автомобили японского автоконцерна Toyota и российского АвтоВАЗа. За девять месяцев 2017 года казахстанцы приобрели 6,8 тыс. автомобилей бренда «Тойота» и 5,7 тыс. автомобилей российского производителя.

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