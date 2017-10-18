Число потенциальных банкротов по кредитам в ПФО растёт: данные по регионам

Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на конец сентября 2017 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, достигло 150,7 тыс. человек (в РФ — 799,5 тыс. человек). Это на 14% больше по сравнению с данными на февраль 2017 года. Об этом свидетельствуют данные кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные данные.

В Поволжье по состоянию на сентябрь 2017 года потенциальными банкротами могут являться 150 763 человек, что на 14,02% (или на 18 543 человека) больше, чем было в феврале текущего года. Наибольший рост потенциальных банкротов произошёл в Удмуртии (на 20,8%, или 20 место в стране по динамике рост), Чувашии (рост на 16,5%, 39 место), Саратовской области и Мордовии (рост на 16,3%, 42−43 места). Менее всего — в Марий Эл (рост на 10,5%, 79 место) и Башкирии (рост на 10,7%, 78 место).

В абсолютных цифрах в Поволжье максимальное число потенциальных банкротов отмечено в Башкирии (28 923 человека), Татарии (18 587 человек) и Самарской области (16 272). Минимальное — в Марий Эл (2523 человека) и Мордовии (2763).

Напомним, под действие закона о банкротстве физических лиц подпадают граждане, которые имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов, займов). В России с февраля 2017 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 16,1% или на 110,8 тыс. человек. Основная часть приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров — 66,9% и кредитные карты — 8,1%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых институтов насчитывает 3,2% от общего числа граждан, подпадающих под условия закона о банкротстве, по ипотеке и автокредитам — 2,3% и 8,1% соответственно. Долг еще 11,5% потенциальных банкротов сложился из кредитов разных видов.

Динамика количества потенциальных банкротов по розничным кредитам в регионах РФ, чел.