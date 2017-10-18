Число потенциальных банкротов по кредитам в ПФО растёт: данные по регионам

Нижний Новгород, 18 октября 2017, 14:21 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на конец сентября 2017 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, достигло 150,7 тыс. человек (в РФ — 799,5 тыс. человек). Это на 14% больше по сравнению с данными на февраль 2017 года. Об этом свидетельствуют данные кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные данные.
В Поволжье по состоянию на сентябрь 2017 года потенциальными банкротами могут являться 150 763 человек, что на 14,02% (или на 18 543 человека) больше, чем было в феврале текущего года. Наибольший рост потенциальных банкротов произошёл в Удмуртии (на 20,8%, или 20 место в стране по динамике рост), Чувашии (рост на 16,5%, 39 место), Саратовской области и Мордовии (рост на 16,3%, 42−43 места). Менее всего — в Марий Эл (рост на 10,5%, 79 место) и Башкирии (рост на 10,7%, 78 место).
В абсолютных цифрах в Поволжье максимальное число потенциальных банкротов отмечено в Башкирии (28 923 человека), Татарии (18 587 человек) и Самарской области (16 272). Минимальное — в Марий Эл (2523 человека) и Мордовии (2763).
Напомним, под действие закона о банкротстве физических лиц подпадают граждане, которые имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов, займов). В России с февраля 2017 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 16,1% или на 110,8 тыс. человек. Основная часть приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров — 66,9% и кредитные карты — 8,1%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых институтов насчитывает 3,2% от общего числа граждан, подпадающих под условия закона о банкротстве, по ипотеке и автокредитам — 2,3% и 8,1% соответственно. Долг еще 11,5% потенциальных банкротов сложился из кредитов разных видов.
Динамика количества потенциальных банкротов по розничным кредитам в регионах РФ, чел.
|Место в РФ по динамике роста
|Февраль 2017
|Сентябрь 2017
|Динамика, %
|20
|Удмуртия
|5264
|6361
|20,8%
|39
|Чувашия
|3397
|3958
|16,5%
|42
|Саратовская область
|11 211
|13 041
|16,3%
|43
|Мордовия
|2376
|2763
|16,3%
|47
|Пензенская область
|5747
|6665
|16%
|48
|Татария
|16 069
|18 587
|15,7%
|49
|Самарская область
|14 070
|16 272
|15,7%
|50
|Оренбургская область
|10 122
|11 677
|15,4%
|58
|Ульяновская область
|5539
|6329
|14,3%
|62
|Кировская область
|4112
|4675
|13,7%
|66
|Нижегородская область
|12 612
|14 257
|13%
|74
|Пермский край
|13 301
|14 732
|11,6%
|78
|Башкирия
|26 117
|28 923
|10,7%
|79
|Марий Эл
|2283
|2523
|10,5%
|Итого:
|132 220
|150 763
|14,02%