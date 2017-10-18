В РФ могут ввести «налог» на пластиковые пакеты

Москва, , 14:08 — REGNUM Широкое применение полиэтиленовых пакетов, пагубно влияющих на окружающую среду, нужно ограничить и ввести соответствующий экологический сбор. Об этом на заседании организационного комитета по проведению в России года экологии заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он напомнил, что ущерб для экологии от полиэтиленовых пакетов гораздо больше, чем от бумажной упаковки. Однако в магазинах бумажные пакеты покупателям предлагают редко, в том числе потому, что они дороже. Кроме того, отечественные предприятия редко выпускают крепкие пакеты из бумаги.

Иванов пояснил, что говорит не о полном «уничтожении» пластиковых пакетов, а о том, что потребители вправе иметь выбор вида упаковки. Спецпредставитель главы государства попросил подумать над этим министерство промышленности и торговли и представить соответствующую инициативу, «не обязательно в этом году».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года жесткий запрет на производство, продажу и использование пластиковых пакетов ввели власти Кении. Нарушителям грозит штраф в $40 тыс. Кения стала последней африканской страной, запретившей пакеты из полиэтилена. Первой в Африке стала Мавритания, сделавшая это в 2013 году.

В августе запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов во всех коммерческих учреждениях был введен в Панаме. Подобные ограничения действуют более чем в 40 странах мира, включая Францию, Италию, Китай, Испанию, Колумбию.

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