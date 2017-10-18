Новак: С 1 декабря Турция начнет поставлять в Россию томаты

Москва, , 14:12 — REGNUM Четыре турецких предприятия с 1 декабря 2017 года будут поставлять в Россию томаты в объеме 50 тыс. тонн, заявил 18 октября глава министерства энергетики и сопредседатель межправительственной российско-турецкой комиссии Александр Новак на полях международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Министр добавил, что в настоящее время готовятся изменения в нормативно-правовой базе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2017 года заместитель главы правительства Аркадий Дворкович сказал, что Минсельхоз РФ допускает поставку турецких томатов в Россию, но в максимально допустимом объеме 50 тыс. тонн.

Напомним, Россия запретила ввоз многих турецких сельскохозяйственных продуктов с 1 января 2016 года. Ограничительные меры стали ответом на сбитый в Турции российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничительные меры были сняты, за исключением томатов.

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