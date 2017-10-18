Никифоров назвал сроки отказа от международного роуминга

Москва, , 13:52 — REGNUM Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заверил, что министерство активно лоббирует отмену роуминга, в том числе на уровне ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«В целом, уверен, что через три года, пять лет, может быть семь лет мы даже от понятия международного роуминга фактически полностью избавимся, уровень цен будет почти единым», — сказал Никифоров в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Министерство является «активными лоббистами отмены роуминга, к примеру, на уровне ЕврАзЭс (так министр называет ЕАЭС), или роуминга международного».

"Мы заключаем соглашения с министерствами других стран для того, чтобы цены на международный роуминг снизить», — проинформировал министр.