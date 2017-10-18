Минкомсвязи просит ускорить преобразование «Почты России» в АО

Москва, , 13:46 — REGNUM Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров попросил депутатов Госдумы ускорить процесс принятия законопроекта о преобразовании ФГУП «Почта России» в акционерное общество, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«Хотелось, пользуясь случаем, обратиться к вам с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о преобразовании ФГУП «Почта России» в акционерное общество. В целом мы достигли консенсуса по законопроекту с комитетами, хотел бы попросить вашей поддержки», — заявил министр в ходе «правительственного часа».

После реорганизации «Почты России» предприятие должно остаться в собственности государства и входить в перечень стратегических предприятий. «Но работа по ограниченной модели ФГУП в каком-то смысле тормозит дальнейших ход реформ», — пояснил министр.