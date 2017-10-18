«Технопромэкспорт» счел договор с Siemens угрозой суверенитету РФ

Москва, , 13:12 — REGNUM Ряд положений договора между структурой «Ростеха» и компанией «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) о поставках газотурбинных установок противоречат принципам суверенитета России и могут быть признаны ничтожными. Об этом говорится во встречном исковом заявлении, поданном «Технопромэкспортом» к немецкой компании.

Как пояснили источники, знакомые с деталями процесса, речь идет о трех пунктах контракта, заключенного 10 марта 2015 года. Договор предполагал поставку в Россию семи турбин SGT5−2000E, четыре из которых впоследствии оказались в Крыму вопреки европейским санкциям.

Контракт включал так называемые «санкционные оговорки». Первая гласит, что конечным местом назначения груза должны быть страна и стройплощадка, где находится строящийся объект. «Технопромэкспорт» просил немецкую сторону доставить оборудование в Краснодарский край, для строительства Таманской ТЭС, отмечает РБК.

Вторая «оговорка» касается использования турбин на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края. В третьей говорится, что поставщик не обязан выполнять условия договора при наличии затруднений, связанных с санкциями.

По мнению истца, эта часть сделки противоречит «основам правопорядка», под которыми президиум Высшего арбитражного суда понимает запрет на совершение действий, угрожающих суверенитету или безопасности государства. Немецкая сторона включила указанные положения, чтобы соблюсти санкции, отмечают источники.

Старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк считает позицию «Технопромэкспорта», заявленную во встречном иске, обоснованной. По его словам, обстоятельство, придающее вес доводам российской стороны, следующее: в Крым должно было быть доставлено иранское оборудование, однако договор выполнен не был, что вынудило Россию приобрести турбины на вторичном рынке. Для этого в уже купленное у Siemens оборудование были внесены серьезные доработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля немецкая компания Siemens обратилась в суд с иском к российским компаниям — дело касается поставок газотурбинного оборудования в Крым. Скандал разгорелся после того, как в СМИ вышли публикации о доставке на полуостров газовых турбин, предназначенных для монтажа на тепловых электростанциях в Симферополе и Севастополе. Немецкий концерн потребовал наложить арест на оборудование.

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