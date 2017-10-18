Долг «Укрнафты» перед Украиной растет пятый месяц подряд

Киев, , 12:39 — REGNUM Задолженность крупнейшей нефте‑ и газодобывающей компании на Украине «Укрнафты» перед государством составила, по данным на 1 октября 2017 года, 13,72 млрд гривен ($520 млн), сообщает 18 октября «Enkorr».

Согласно сообщению, долг «Укрнафты» за сентябрь 2017 года увеличился на 63,8 млн гривен ($2,41 млн). Также, по данным на 1 октября 2017 года, на долю «Укрнафты» приходится 20,03% от общей задолженности перед государством.

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Согласно данным государственной фискальной службы (ГФС) Украины, долг «Укрнафты» растет с мая 2017 года — за пять месяцев задолженность компании выросла почти на 1 млрд гривен ($38 млн). Со своей стороны, представители «Укрнафты» заявляют, что методика расчета долгов, которую применяет ГФС Украины, неверна.

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Напомним, «Укрнафта» до падения цен на нефть осуществляла махинации с продажей топлива Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Так, «Укрнафта» продавала НПЗ нефть по ценам в два раза ниже мировых, из-за чего государство терпело убытки как акционер компании.

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