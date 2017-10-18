Мало денег? В Туркмении стали хуже кормить солдат

Ашхабад, , 12:20 — REGNUM У несущих службу в военных частях Марыйского велаята (Марыйской области) Туркмении солдат значительно сократился рацион питания. В армейских столовых теперь кормят преимущественно кашей из пшеницы, пишут «Хроники Туркменистана».

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах этой страны.

«Раньше в рацион рядовых входили картофельное пюре, плов и рыба, однако последние три месяца этого нет. Урезали количество яиц, если раньше выдавали по две штуки на завтрак, то сейчас солдаты получают их через день. Если раньше солдаты отказывались есть капустный суп, то сейчас не могут его дождаться», — уточняет издание.

Также стало известно, что в одной из армейских частей пришлось открыть частную столовую, чтобы солдаты могли сами обеспечивать себя пропитанием.

«Денежное довольствие рядового состава составляет 68 манатов (1 114 рублей) в месяц. Часто вместо денег солдаты получают предметы личной гигиены и подписку на газету «Эсгер» («Воин») или журнал «Гошун» («Армия»). В итоге докупить что-то из еды или других необходимых вещей солдат может только на деньги, присылаемые родителями», — констатируют туркменские правозащитники.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, профицит республиканского бюджета Туркмении по итогам января — августа 2017 года составил 200 млн манатов (3,28 млрд рублей по текущему курсу).

Нарастающая нехватка финансов в госказне вынудила туркменистанские власти предпринять ряд мер по их восполнению. Так, еще в 2016 году на самообеспечение были переведены местные Дома культуры, а с 2018 года начнется переход на систему хозрасчета государственного телевидения. Также президент Бердымухамедов распорядился о подготовке аналогичных мер в отношении поликлиник и больниц.

С 1 ноября 2017 года жителей Туркмении начнут лишать льгот на воду, природный газ и электроэнергию. Туркменские власти обосновывают свое решение по этому вопросу тем, что «система льгот в настоящее время стала абсолютно неэффективной» и «необходимостью перехода к рыночной экономике».