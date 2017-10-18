Пенсии в 2018 году проиндексируют выше инфляции

Москва, , 12:17 — REGNUM Индексация пенсий в 2018 году предусмотрена на уровень, превышающий ожидаемую инфляцию по итогам 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году», — отметил он в ходе обсуждения изменений в федеральный бюджет на 2017−2019 годы.

Накануне в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия» Силуанов сообщил, что министерство видит «снижение темпов инфляции до 3%, и это будет действительно исторический минимум, на следующий год планируем 4%».