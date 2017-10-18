Новый кредит на погашение старого: Краснодар снижает нагрузку на бюджет

Краснодар, , 12:02 — REGNUM Краснодар нацелен на экономию бюджетных средств. Для этого краевой центр снова лезет в финансовую кабалу, но с меньшими затратами из городской казны. Главная цель, как пояснил мэр города Евгений Первышов, — за счёт перекредитования снизить нагрузку на муниципальный бюджет по обслуживанию кредитов, передаёт ИА REGNUM 18 октября.

«Как результат, по итогам 2017 года эта нагрузка уменьшена на 420 млн рублей», — добавил градоначальник.

Ранее привлечённые кредиты брались у банков по ставке от 12,1% до 14,25%. В 2017 году городская администрация привлекла в общей сложности 4 млрд рублей, но уже по средневзвешенной ставке в 9,5% годовых. Всего было проведено семь аукционов по привлечению кредитных ресурсов. Как пояснил заместитель главы Краснодара Дмитрий Логвиненко, курирующий работу по вопросам экономики и финансов, разница даёт существенную экономию бюджета по платежам за пользование кредитными ресурсами.

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Добавим, что буквально на днях мэрия объявила еще один электронного аукциона на 1 млрд рублей. Эти средства, по словам главы города, также пойдут на рефинансирование муниципального долга. Речь идёт о погашении бюджетного кредита, предоставленного администрацией Краснодарского края на такую же сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально доходы бюджета Краснодара на 2017 год были запланированы в сумме 22,3 млрд рублей, расходы — 23,6 млрд рублей. В марте 2017 года в главный финансовый документ столицы Кубани уже были внесены изменения. Доходная и расходная частью бюджета выросли на 2 млрд рублей. В апреле 2017 года доходы городского бюджета вновь увеличились — теперь на 2 млрд 577 млн рублей за счёт субсидий из краевого бюджета. На такую же сумму выросли и расходы городской казны.

Отметим, что всё новые и новые кредитные обязательства берёт на себя и краевая администрация. Так, в августе министерство финансов Краснодарского края объявило шесть тендеров на открытие кредитов в рамках невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей каждый. Таким образом, в общей сложности сумма займов составит 6 млрд рублей. Эти средства край направит на погашение ряда долговых обязательств, а также финансирование дефицита краевого бюджета.

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