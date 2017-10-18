«Ух, заживём»: учителям Хакасии обещают погасить долги по зарплате

Абакан, , 11:55 — REGNUM Власти Хакасии сегодня, 18 октября, обнародовали короткое сообщение о том, что задолженность по зарплате перед учителями и воспитателями, наконец, будет погашена.

«Сегодня в полном объёме направлены средства на погашение задолженности перед работниками школ и детских дошкольных учреждений в муниципальных образованиях», — сообщили ИА REGNUM в республиканском минфине.

При этом в сжатом сообщении не указали ни сумму образовавшейся задолженности, ни сумму, которую направили на её погашение. Эту цифру корреспонденту ИА REGNUM позже озвучили в пресс-службе минфина — 178 миллионов рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, в целом просроченная задолженность по заработной плате в Хакасии на 1 сентября 2017 года составляла 13,8 млн рублей. Статистики уточняют: по сравнению с 1 августа задолженность увеличилась в 2,4 раза.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в республиканскую организацию профсоюза работников образования и науки.

«Задолженность уже погасили. Республиканские образовательные организации получили усиленный аванс. А в территории (города и районы) зарплата «упадёт» на карты 19−20 сентября. Проблемы со своевременной выплатой зарплаты работникам образования появились в сентябре текущего года. Надо сказать, что сентябрьские зарплаты периодически задерживают. Это связано с особенностями педагогической отрасли. Все идут в отпуск летом, а работников в системе образования много. Соответственно, много денег уходит на отпускные. Видимо, исчерпают зарплатный фонд, а в сентябре идёт выравнивание. Раньше обычно ненадолго задерживали, а в этом году — подольше получилось», — пояснили в организации.

Также интересной представляется информация Государственной инспекции труда в Хакасии. Там ИА REGNUM сообщили, что за девять месяцев 2017 года Госинспекцией труда по итогам проведения 197 проверок по вопросам оплаты труда было выявлено 439 нарушений. По результатам проверок задержанную заработную плату получили 1405 работников. 76 работникам произвели доплату к зарплате до величины МРОТ. Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы составила более 15 млн рублей.

Добавим, радостную новость о погашении долгов по зарплате жители Хакасии обсуждают в соцсетях. «Месяц крутили наши деньги!» — так отреагировал на новость подписчик группы «Республика Хакасия» в соцсети «ВКонтакте». «Судя по всему удачно — почти 5 миллиардов накрутили», — отвечает ему ещё одна подписчица.

«А эти задержки будут регулярными или есть какой-то выход из этого круга?» — спрашивает жительница Хакасии. «Ух, заживём», — иронично отмечают хакасские пользователи.

Добавим, по данным статистиков, в Хакасии средняя зарплата в июле 2017 года составляла 31 992,7 рубля. При этом в отрасли образования эта цифра оказалась куда скромнее — 13 861,9 рубля.