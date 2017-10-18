Оренбург живёт в кредит

Оренбург, , 11:51 — REGNUM Объём муниципального долга Оренбурга составляет на 1 октября составил 300 млн рублей. С начала года сумма снизилась на 50 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным администрации города, объём долга по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляет 200 млн рублей, а сумма банковских кредитов — 100 млн рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга обойдутся в 65 083 000 рублей

Напомним, что в конце 2016 года депутатский корпус утвердил бюджет на 2017 год с доходной частью в 9 019 328 800 рублей, расходной — 9 499 328 800 рублей и дефицитом в сумме 480 000 000 рублей.

На 1 января 2017 года муниципальный долг составлял 350 млн рублей, годом ранее — 384 114,1 тыс. рублей, на 1 января 2015 года — 304 491,6 тыс. рублей. Согласно имеющейся статистике, начиная с 2012 года, Оренбург ежегодно имел долг относительно бюджетной системы РФ. Кроме того, зачастую приходилось пользоваться услугами кредитных организаций.

Например, на 1 января 2−016 года банковские кредиты составляли 10 млн рублей, 1 января 2015 года — 20 млн рублей.

Стоит также отметить, что на 1 сентября 2017 года доходная часть бюджета Оренбурга исполнена на 60%. При плане 10 766 411 рублей собрано 6 508 663 рубля. Примечательно, что плановый показатель перевыполнен по одной строке доходной части, она касается неналоговых поступлений. Оказание платных услуг (работ) и компенсации затрат государства принесли в казну 6 043 000, тогда как по плану значится 5 153 000, исполнение — 117%.

Оренбургский горсовет 24 октября планирует принять окончательное решение по поводу изменений в муниципальный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Данный вопрос предварительно рассматривался на заседаниях трех депутатских комитетов. Председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Коровяковский отметил, что предлагаемые изменения связаны с увеличением расходной части бюджета.

«Наш комитет поддержал проект решения с учетом протокольных поручений, однако это не значит, что нас всё полностью устраивает. Одно дело — повышение заработной платы работникам культуры. И совсем другое — рост расходов на уличное освещение. Подобные затраты вызывают у нас опасения. Проработка таких вопросов в рамках бюджетного процесса будет продолжена».

По итогам обсуждений принято решение вынести три смежных с бюджетными расходами вопроса на совместное совещание с главой города Оренбурга: о выполнении муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге на 2016−2020 годы, о предотвращении причин обращения горожан в суды по возмещению вреда в связи с ненадлежащим качеством дорог, а также о взыскании ущерба в порядке регресса с подрядных организаций. Кроме этого, предлагается рассмотреть механизм отработки предложений граждан о газификации жилья в рамках полномочий по организации газоснабжения.

Планируется, что объём доходов в бюджете 2017 года составит 10 766 410 710 рублей, а расходов — 11 885 910 850 рублей.