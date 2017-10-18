Изменения бюджета-2017: Куда пойдут дополнительные доходы

Москва, , 11:45 — REGNUM Законопроект, изменяющий параметры федерального бюджета на 2017 год, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно расчетам правительства, доходы госсметы по итогам текущего года вырастут на 41,5 млрд рублей и достигнут 14,72 трлн рублей, или 15,96% ВВП. Из них порядка 5,79 трлн рублей составят нефтегазовые доходы — их объем в 2017 году окажется на 25,7 млрд рублей больше.

За счет увеличения доходов Минфин предлагает пересмотреть также объем и структуру расходов. Так, правительство предлагает в 2017 году потратить на 125,7 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Таким образом, общий объем расходов достигнет 16,73 трлн рублей, или 18,2% ВВП. Дефицит федерального бюджета при этом незначительно вырастет: с 1,92 трлн рублей до 2,01 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга по итогам 2017 года окажется на 49,4 млрд рублей выше, чем предлагалось ранее, и составит 9,28 трлн рублей. При этом верхний предел внешнего госдолга снизится на 0,6 млрд долларов до 12,3 млрд долларов.

Экономический рост и оптимистичные показатели

Правительство решило пересмотреть основные параметры бюджета из-за улучшившихся экономических показателей, заявил в ходе пленарного заседания глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Уточнилась макроэкономика — мы ожидаем рост ВВП в текущем году на 2,1%, инфляция по итогам 2017 года ожидается на уровне чуть более 3%, курс рубля тоже изменился, стал более крепким, чем был предусмотрен ранее. И цены на нефть, которые также отличаются более оптимистичными показателями, чем это было учтено в законе о бюджете», — отметил Силуанов.

Между тем, как отметила в ходе пленарного заседания глава Счетной палаты Татьяна Голикова, сегодня существует риск недостижения таких показателей роста ВВП.

«По нашему мнению, сохраняются риски недостижения этого показателя, связанные с высокой базой сравнения конца 2016 года, а также с завышенной оценкой показателей, влияющих на динамику ВВП», — отметила Голикова.

К таким показателям, по ее словам, относятся повышенная оценка темпов роста инвестиций в капитал, а также слишком оптимистичные оценки розничного оборота и реальных располагаемых доходов населения.

Экономия и перераспределение

Как рассказал в ходе пленарного заседания глава Минфина РФ Антон Силуанов, при перераспределении расходов ведомство ориентировалось не только на 125 млрд рублей, которые дополнительно поступили в бюджет. По некоторым госпрограммам ведомству удалось сэкономить еще порядка 148 млрд рублей.

«Итого общий объем, который мы имеем как располагаемый ресурс для перераспределения, составляет 273 млрд рублей», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, перераспределение произойдет по трем основным направлениям. В первую очередь оно коснется закрытых статей бюджета. Порядка 200 млрд рублей будут направлены на оборону, а в частности на закрытие задолженностей оборонных предприятий перед коммерческими структурами. Еще 20 млрд рублей правительство намерено выделить на докапитализацию «Россельхозбанка».

"Это один из инструментов поддержки сельского хозяйства. В бюджете следующего (2018) года у нас предусмотрено 222 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, и там нет капитализации Росссельхозбанка, потому что в предыдущие годы мы помогали этому кредитному институту, чтобы он мог рассчитаться со своими долгами и увеличить объемы финансирования сельского хозяйства», — отметил Силуанов.

Кроме того, как рассказал министр в ходе заседания профильного комитета, для улучшения ситуаций с закредитованностью и долгами регионов правительство также продумало новые меры. Так, в 2017 году субъекты РФ, которые продемонстрируют наиболее позитивные показатели по приросту налога по прибыль, смогут получить 1% от суммы налога, перечисленного в федеральный бюджет. На эти цели уйдет порядка 36 млрд рублей, отмечал Силуанов.