Стратегический объект: Майкопский водовод достроят с помощью Москвы

Майкоп, , 11:27 — REGNUM Важный для Адыгеи проект — строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и городу Майкопу — все-таки будет реализован. В этом вопросе регион заручился поддержкой федерального центра. Всего на достройку водозабора в Майкопском районе из федерального бюджета будет направлено более 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, представляющий в нижней палате Адыгею, Владислав Резник.

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Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, о необходимости финансирования строительства водозабора и водовода руководство Адыгеи совместно с депутатами от республики говорили в Госдуме РФ ещё в июне при обсуждении поправок в федеральный бюджет на 2017 год. Тогда депутатский корпус поддержал позицию бюджетного комитета, предложившего правительству при формировании проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы изыскать средства, чтобы завершить строительство данных объектов.

«Водовод позволит обеспечивать город Майкоп качественной питьевой водой и устранить возможные проблемы в случае дефицита воды в горных источниках или помутнения воды в реке Цице», — отметил Резник.

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Согласно пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета, внесенного Кабинетом министров в Госдуму, на достройку водозабора в 2018 году планируется направить 996,5 миллиона рублей, в 2019 году — 1 миллиард 41,3 миллиона рублей, как и предполагалось по итогам консультаций, пишет «Советская Адыгея». Еще 1,081 млрд рублей запланирован на 2020 год.

«Но поскольку госпрограмма, в рамках которой предполагается такое финансирование, ещё не принята, все это пока в расходах Минфина», — уточнил Владислав Резник.

Напомним, строительство второй магистрали водопровода было начато в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008−2013 годы)». Объём финансирования по объекту на начало 2014 года составил 1,25 млрд рублей. Затем программа была завершена, однако этот объект так и не достроили. Финансирование проектов в рамках новой ФЦП «Юг России (2014−2020 годы)» предусмотрено не было, так как программа сформирована по территориальному признаку и направлена на развитие субъектов СКФО, в то время как Адыгея входит в состав Южного федерального округа.

За счёт выделенных ранее средств удалось построить только 57 из запланированных 120 км водовода. На завершение только первого пускового комплекса необходимо ещё 1,75 млрд рублей.

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